Мирний план Трампа розколює суспільство: чому українці "на порозі" нового конфлікту

Соціолог Гринів заявив, що українці не готові жити без справедливості навіть під час війни / © Associated Press

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Незважаючи на втому від війни, українське суспільство не погодиться на несправедливий мир. Люди чітко розуміють: поступки у стилі “мир за будь-яку ціну” — це шлях до капітуляції, а не до перемоги.

Про це заявив соціолог Ігор Гринів в інтерв’ю OBOZ.UA у межах проєкту “Орестократія”.

За його словами, більшість громадян України не сприймають так званий мирний план Трампа як справедливий, що викликає електоральні коливання навколо довіри до влади.

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“Окрім закінчення війни, в суспільстві є запит на справедливість. Але не лише моральну, а й юридичну — те, що англійською зветься justice”, – зазначив Гринів.

Він пояснив, що йдеться не лише про чесність у владі, а й про готовність виконувати закони, сплачувати податки, дотримуватися судових рішень, попри війну.

“Справедливості не існує в абсолюті, але за неї варто боротися”, – підкреслив соціолог.

Однак війна також оголила нові конфлікти в суспільстві. За словами експерта, ситуація з мобілізацією показала, що українське суспільство ще не готове до принципу “закон один для всіх”.

Щодо виборів під час війни, Гринів зауважив: українці розуміють, що це ризик, але в разі вибору між авторитаризмом і демократією люди оберуть вибори, адже не приймуть диктатури.

“Якщо майбутнє України здаватиметься несправедливим, суспільство рано чи пізно може вийти на конфлікт”, – попередив він.

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