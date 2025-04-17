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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Мирний план Трампа розколює суспільство: чому українці "на порозі" нового конфлікту

Війна стала для українців серйозним викликом.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Соціолог Гринів заявив, що українці не готові жити без справедливості навіть під час війни

Соціолог Гринів заявив, що українці не готові жити без справедливості навіть під час війни / © Associated Press

Незважаючи на втому від війни, українське суспільство не погодиться на несправедливий мир. Люди чітко розуміють: поступки у стилі “мир за будь-яку ціну” — це шлях до капітуляції, а не до перемоги.

Про це заявив соціолог Ігор Гринів в інтерв’ю OBOZ.UA у межах проєкту “Орестократія”.

За його словами, більшість громадян України не сприймають так званий мирний план Трампа як справедливий, що викликає електоральні коливання навколо довіри до влади.

“Окрім закінчення війни, в суспільстві є запит на справедливість. Але не лише моральну, а й юридичну — те, що англійською зветься justice”, – зазначив Гринів.

Він пояснив, що йдеться не лише про чесність у владі, а й про готовність виконувати закони, сплачувати податки, дотримуватися судових рішень, попри війну.

“Справедливості не існує в абсолюті, але за неї варто боротися”, – підкреслив соціолог.

Однак війна також оголила нові конфлікти в суспільстві. За словами експерта, ситуація з мобілізацією показала, що українське суспільство ще не готове до принципу “закон один для всіх”.

Щодо виборів під час війни, Гринів зауважив: українці розуміють, що це ризик, але в разі вибору між авторитаризмом і демократією люди оберуть вибори, адже не приймуть диктатури.

“Якщо майбутнє України здаватиметься несправедливим, суспільство рано чи пізно може вийти на конфлікт”, – попередив він.

Нагадаємо, Екстрасенска, тарологиня Відаюча Ма розповіла, коли закінчиться війна в Україні.

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