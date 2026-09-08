Мирний план Віткоффа-Кушнера: чи погодиться Путін на припинення вогню, щоб допомогти Трампу на виборах до Конгресу

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Не встигли спецпосланці Трампа поїхати з Києва, як Росія відновила свої безперервні ракетні та дронові атаки, зокрема й по Києву. Так, у ніч на вівторок, 8 вересня, по Україні летіло все: «шахеди», ракети «Онікс», «Іскандер», північнокорейські KN-23 тощо. Дронові атаки тривали і вдень. Лише в столиці 25 постраждалих і п’ять загиблих.

Проте адміністрація США ніяк не засуджує ці удари. Навіть під час телефонної розмови з Путіним у вівторок, 8 вересня, Трамп не згадав про російські бомбардування українських міст. Ба більше, як і минулого року президент США та його переговірники погоджуються з Путіним, що відновлення переговорів має відбуватися без встановлення режиму припинення вогню.

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В інтерв’ю виданню Axios Володимир Зеленський заявив, що росіяни готові до переговорів. Начебто саме таке послання Стів Віткофф і Джаред Кушнер привезли з Москви до Києва. А ескалацію зараз, зокрема безперервні нальоти ракет і «шахедів», Путін обрав через вибори до Держдуми 18-20 вересня. Після цього, як пише Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац, Росія начебто буде готова відновити переговори. Йдеться про тристоронній формат США-Україна-Росія, який існував до лютого. І з якого, нагадаємо, вийшла саме Москва, а фокус уваги Америки змістився на війну з Іраном.

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Чи зможуть США перезапустити переговори з Росією так, щоб це призвело до встановлення режиму припинення вогню? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Мирний план: з Кремля лунають суперечливі заяви

За інформацією Financial Times, Стів Віткофф і Джаред Кушнер привезли до Києва дещо оновлені версії попередніх мирних пропозицій, де наріжним залишається питання Донбасу. Пізніше Володимир Зеленський підтвердив, що посланці Трампа дійсно озвучили кілька конструктивних ініціатив, на які Україна вже готує свою відповідь. Чи вийде їх актуалізувати й зробити дієвими — невідомо. Але процес, за словами українського президента, рухається до тристороннього формату.

«Далі ми всі будемо готувати і наближати тристоронню зустріч України, Росії і Америки, якщо всі сторони погодяться. Також ми хочемо зробити це восени. Якщо вийде у вересні, то прекрасно.

Чим раніше, тим краще», — сказав Зеленський, додавши, що така зустріч може відбутися в Еміратах, Швейцарії чи Туреччині.

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ТСН.ua вже повідомляв, що серед основних тем, які планується обговорити — енергетика, експорт зерна та обмін полоненими. Водночас з Кремля лунають суперечливі заяви.

З одного боку, у вівторок, 8 вересня, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив про нібито бажання і готовність Росії до «мирного врегулювання» війни, висловивши навіть сподівання на «певні зрушення».

З іншого боку, цього ж дня очільник МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що переговорів щодо завершення війни наразі немає, й вкотре накинувся на Захід із погрозами.

Володимир Зеленський також заявив, що розраховує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Напевно йдеться про Генасамблею ООН у Нью-Йорку. Проте також на 24 вересня запланований візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Вашингтона та його переговори з Дональдом Трампом. Тож коли саме відбудеться зустріч американського та українського президентів — до чи після візиту Сі — наразі невідомо. Проте обидві зустрічі будуть вже після виборів до Держдуми РФ. За словами українських посадовців, після цього риторика Кремля може змінитися.

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Нафта і зерно: чому Росія може піти на угоду

Хоч Росія й економічно слабка, як підкреслюють у ГУР Міноборони, у неї вистачить ресурсів для продовження війни проти України у 2027-2028 роках. Проте це не означає, що Кремль не зацікавлений у послабленні санкційного режиму. Підсумовуючи візит Віткоффа і Кушнера до Києва, ТСН.ua вже писав, що в американській делегації також був в.о. керівника санкційного департаменту Мінфіну США Джин Ланге. А днями The Wall Street Journal написала, як українські удари руйнують російську економіку.

До прикладу, від початку 2026 року ціни на бензин у РФ зросли на 19%. У серпні переробка нафти російськими НПЗ впала на 30%. Морський експорт російської сирої нафти з портів Чорного моря знизився на понад 60%. Експорт російської пшениці в серпні впав більш ніж на 50% рік — до найнижчого від 2010 року рівня. А знищення логістичних центрів російських маркетплейсів призвело до збитків на понад $20 млрд.

Тож, коли Лавров заявляє, що Росії не вигідне припинення вогню чи повернення до «зернової угоди», — це блеф і підвищення ставок. Нагадаємо, що у 2022 році за посередництва Туреччини та ООН було створено спеціальний гуманітарний морський коридор для торговельних суден, що заходили до українських портів і виходили з них. У серпні і Туреччина, і Україна пропонували одночасне припинення атак на кораблі в Чорному морі. Проте Росія захотіла розширити ініціативу ще й на припинення Україною ударів по російській енергетичній інфраструктурі, порушуючи принцип взаємності.

В інтерв’ю Axios Володимир Зеленський також припустив, що «Путін потребує Трампа й не хоче його роздратувати». І навіть якщо Путін не зацікавлений у деескалації, Вашингтон може чинити на нього тиск, щоб він це зробив до проміжних виборів до Конгресу США на початку листопада.

ТСН.ua вже також неодноразово писав, що війна проти Ірану суттєво похитнула рейтинги Трампа та Республіканської партії. А після таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, Іран відновив удари, й США були змушені відповісти. На цьому тлі ціни на пальне в Сполучених Штатах знову б’ють рекорди. А це, як відомо, традиційний маркер для американського виборця.

Війну проти Ірану США не можуть ні виграти, ні завершити. Тому американська адміністрація намагається досягти хоч якогось успіху на іншому треку — врегулюванні війни Росії проти України. Проте, чи зробить Путін такий подарунок Трампу? Росія та Китай військово та економічно підтримують Іран. До того ж, навесні, в розпал ударів Ірану по американських військових об’єктах у країнах Перської затоки (а розвіддані для цих ударів Тегерану надавала Москва) Кремль пропонував Вашингтону пакетну домовленість: Росія зупиняє надання Ірану розвідданих в обмін на припинення США надання Україні розвідданих для ударів глибоко по території РФ.

Території і санкції: «нові» ідеї Віткоффа і Кушнера

Тоді адміністрація Трампа відмовила. Проте це не означає, що питання зникло з порядку денного. Тож, на відміну від експорту нафти та зерна, з чим у Росії є величезні проблеми, саме тому тут Путін і може погодитися на взаємне припинення ударів, щодо всього іншого Кремль може пропонувати Вашингтону пакетну домовленість. Проте американські спецпредставники, який би новий мирний план вони не привезли до Києва та Москви, мають розуміти, що будь-яке наступне питання в переговорах Путін пов’язуватиме зі своїми територіальними претензіями. Й саме через це попередні тристоронні переговори зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, як на початку цього року США пов’язували надання Україні гарантій безпеки з виходом Сил оборони України з Донбасу. Нещодавно в інтерв’ю The New York Times керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що «до лютого потенційні ідеї (щодо Донбасу — Ред.) включали передачу території приватним військовим підрядникам, дозвіл на управління нею Раді миру пана Трампа або створення спільних цивільних адміністрацій України та Росії».

Проте Москва, вочевидь, все це відкинули. До того ж, у Кремлі постійно наголошують на вимогах, озвучених Путіним ще в червні 2024 року. А це, нагадаємо, не лише вихід Сил оборони України з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, які Путін незаконно записав до російської конституції, а й міжнародне визнання окупованих українських територій частиною РФ, відмова України від вступу до НАТО, закріплення за Україною нейтрального, позаблокового та без’ядерного статусу, обмеження чисельності ЗСУ тощо.

Дата публікації 17:45, 08.09.26 Кількість переглядів 2 Пекельний день у столиці: влучання в офіс телеканалу, палають висотки та школи

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