Іноземні війська в Україні / © ТСН.ua

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Іноземна миротворча місія в Україні не може бути настільки чисельною, щоб бути розташованою на лінії фронту.

На цьому наголосив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі Українського радіо.

За його словами, не варто розраховувати на присутність в Україні сотень тисяч іноземних солдатів, оскільки країни, які погоджуються їх надіслати, не мають таких військ.

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«Німеччина, наприклад, має 190 тисяч військових загалом, включно з флотом і Повітряними силами. Для розуміння масштабів: якщо вся армія Великої Британії, яка має 146 тисяч особового складу, стане піхотинцями і її передадуть нам, то вони зможуть закрити [лише] таку ділянку фронту, як Покровськ», — пояснив Нарожний.

Експерт зауважив, що в європейських країнах не готувалися до масштабної сухопутної війни, а до коротких конфліктів, в яких важливу роль відіграє бойова авіація та далекобійна зброя.

«А тут в атаку йдуть 500-600 тисяч ворожих солдатів… Тож, думаю, ми можемо розраховувати максимум на кілька десятків тисяч військових від усіх наших союзників сумарно», — припустив він.

На думку Нарожного, теоретично іноземні миротворці можуть бути розміщені як прикриття на обʼєктах інфраструктури — на ТЕС, атомних електростанціях, аеродромах, на інших важливих інфраструктурних вузлах. Тут вони бути операторами ППО, збивати дрони або просто там перебувати, оберігаючи обʼєкти від можливих диверсійних дій.

Нагадаємо, упродовж найближчих тижнів до України прибудуть військові групи з європейських країн, щоб оцінити можливості розміщення міжнародних сил для захисту українських територій після завершення активної фази війни.