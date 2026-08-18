Миру не буде: ГУР розкрило люті плани Путіна на осінь та зиму

Володимир Путін та атака по Україні / © ТСН

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Українська розвідка констатує відсутність будь-яких ознак готовності Росії до переговорів чи припинення вогню. Осінь та зима стануть серйозним випробуванням через плани ворога атакувати енергосистему, опалення, водопостачання, газовидобуток та логістику України.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів у інтерв’ю «РБК-Україна».

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Чи буде припинення вогню?

За словами Скібіцького, Росія не готова припинити вогонь і перейти до повноцінних переговорів.

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«Аналітики ГУР МО України в своєму аналізі виходять з того, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати нормальні переговори. Їхні плани такі і це те, що вони говорять: до кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде«, — розповів генерал-майор.

Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін прагне досягти поставлених перед собою цілей, передусім щодо Донецької та Луганської областей. Генеральний штаб РФ планує завершити захоплення Донеччини до кінця 2026 року.

Обстріли восени та взимку — до чого готуватися

Також Скібіцький розповів, до яких ворожих обстрілів українцям варто готуватися восени та взимку, якою може бути тактика противника і на яких об’єктах він зосереджуватиме удари.

«За даними воєнної розвідки, об’єкти залишаться ті ж самі — це ОПК, військові об’єкти, енергетика, система логістики, АЗС. Як ми бачимо зараз, вони б’ють не лише по військових, а й по цивільних об’єктах. Взимку наше найбільш вразливе місце — електроенергія та опалення, тому вони теж можуть опинитись під атакою», — розповів заступник начальника ГУР.

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За його словами, нещодавно російська сторона розробила безпілотник, призначений для ураження електроопор і ліній електропередач. У крилах такого дрона розміщено вибуховий елемент, здатний перерізати метал.

Скібіцький зазначив, що українська розвідка робить висновки на основі аналізу діяльності противника на території країни. Зокрема, йдеться про використання космічних апаратів, за допомогою яких Росія проводить розвідку об’єктів критичної інфраструктури по всій Україні.

«Денис Шмигаль нещодавно попереджав про ризики щодо водопостачання, і така загроза є. Це один з критичних елементів. Крім того, під загрозою восени — взимку знову може опинитись наша газотранспортна система та видобуток газу у Полтавській та Харківській областях, які противник уже атакував раніше», — повідомив генерал-майор.

Нагадаємо, на початку серпня радник ОП Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський пропонує Росії «заморозити» війну по лінії фронту та запровадити перемир’я в енергетичній сфері й у повітрі як основу для переговорів. Глава держави також неодноразово підтверджував готовність до особистої зустрічі з Путіним для обговорення найскладніших питань.

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Напередодні Подоляк заявив, що припинення ударів у повітрі та балістикою по українських містах і портовій інфраструктурі означатиме завершення активної фази війни. Водночас він зазначив, що Росія навряд чи погодиться на таке «повітряне перемир’я», оскільки втрата подібних атак позбавить її будь-яких переваг.

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