"Мистецький арсенал" після обстрілу: директорка повідомила деталі та провела історичні паралелі

Київ пережив атаку / © Associated Press

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Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» було пошкоджено під час масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 15 червня. Там спалахнула пожежа.

Генеральна директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта розповіла, що «Шахед» врізався у будівлю близько п’ятої ранку.

«Схоже, цей дрон спершу влетів у мазепинську вежу Івана Кущника, а вибухнув на даху Арсеналу», — зазначила вона.

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З її слів, рятувальні роботи тривали десь до 9:30, і велика частина покрівлі лівого крила «Старого Арсеналу» серйозно постраждала.

«Детальніша оцінка шкоди займе кілька днів. Але це точно будуть суттєві гроші на відновлення…Цікаво, що російський дрон поцілив точно в те саме місце, що й німецька бомба під час Другої світової війни. Це якийсь містичний збіг, єдність душ агресорів? Але не знаю, може, в них і немає душі», — додала вона.

Атака по Києву 15 червня — що відомо

Протягом нічної атаки горіли пожежі майже в усіх районах Києва, аварійно-рятувальні служби працювали на близько 50 локаціях. Серед пошкоджених місць — десятки житлових будинків, Києво-Печерська лавра, найбільший термінал «Нової пошти» в столиці, музеї та інші культурні та адміністративні будівлі.

У столиці загинуло пʼятеро людей в Оболонському, Голосіївському та Соломʼянському районах. Десятки поранених. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено.

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Вперше за час великого вторгнення у Києві була суттєво пошкоджена Києво-Печерська лавра, зокрема Успенський собор. Кадри з пожежі цієї історичної пам’ятки вже облетіли весь світ.

Міністерство оборони Росії, своєю чергою, заявило, що комплекс будівель Києво-Печерської лаври нібито уражений ракетою американського зенітного ракетного комплексу «Патріот».

Однак, за даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, після загоряння Києво-Печерської лаври та прибуття туди рятувальників, відбувся ще один удар — по культурно-мистецькому та музейному комплексу «Мистецький арсенал».

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