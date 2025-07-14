Мистецтво заради допомоги: Фонд Андрія Матюхи долучився до міжнародної ініціативи ORIGAMI for UKRAINE

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Прикладом того став благодійний проєкт ORIGAMI for UKRAINE, який реалізовано в Україні 9 квітня за підтримки Андрія Матюхи . Дивовижну арт-інсталяцію з благородною місією розмістили фасаді Музею історії Києва. Об'єкт можна відвідувати до завершення теплого сезону.

5000 птахів виготовлені з блискучого металізованого паперу у рамках тісної співпраці митців, дипломатів, дітей та благодійників з різних країн. Автором інсталяції став давно визнаний у світовому арт-середовищі бельгійський художник Шарль Кайсін. Він прославився своїми роботами з Hermès, Rolls-Royce, Cartier та Ice-Watch. Над проєктом також працювали і вихованці Київського Палацу дітей та юнацтва. Школярі власноруч складали блискучі фігурки, додаючи арт-об'єкту нових сенсів. За кожним птахом стоїть ідея солідарності та дії.

У Фонді Андрія Матюхи вважають, що подібні ініціативи — це справжня необхідність сьогодні та спосіб сказати «ми не зламались», але іншими словами.

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Проєкт ORIGAMI for UKRAINE вже привернув увагу громадськості. Десятки тисяч людей побували біля інсталяції, серед яких були почесні гості — посол Іспанії, мер Осло, заступник мера Лейпцига та інші. Про ініціативу заговорили ЗМІ, у тому числі і закордонні.

Сьогодні вже зібрано понад 55 тисяч євро на медичне обладнання для одного з реабілітаційних центрів Києва. Кожен охочий може приєднатися до збору, купивши символічного птаха за 10 євро.

«ORIGAMI for UKRAINE перетворює емоцію в конкретну допомогу. Це і є сучасна благодійність, коли краса має напрямок і мету», — підкреслив Андрій Матюха .