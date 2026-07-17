Мить неуважності ледь не коштувала життя дитині: однорічна дівчинка отруїлася грибами на власному подвір’ї

Дитина знайшли дикі гриби на власному подвір’ї / © Credits

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У місті Дрогобич Львівської області однорічна дівчинка потрапила до реанімаційного відділення після того, як під час прогулянки з’їла дикорослі гриби. Малеча віком 1,3 року гралася на території власного подвір’я, знайшла невідомі гриби та раптово вирішила спробувати їх на смак.

Про цей небезпечний інцидент повідомили у Дрогобицькій міській лікарні.

Як рятували маленьку пацієнтку

На щастя, дорослі по гарячих слідах помітили небезпечну витівку дитини та негайно доправили її до медичного закладу. Команда лікарів миттєво промила дівчинці шлунок і надала всю необхідну медикаментозну допомогу. Також у маленької пацієнтки взяли відповідні аналізи, щоб фахівці могли спостерігати за її показниками в динаміці.

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Завідувач дитячого анестезіологічного відділення Юрій Стап’як розповів, що дівчинка надійшла до них у стані середньої тяжкості. Наразі вона продовжує перебувати в реанімації під пильним наглядом медиків.

«Сьогодні дитина перебуває в реанімаційному відділенні, однак її здоров’ю, на щастя, загрози немає. Що швидше буде проведено антидотну терапію, то швидше буде відновлено здоров’я», — наголосив лікар.

Чому гриби смертельно небезпечні для малюків

Медики попереджають, що отруєння грибами в дитячому віці часто має смертельні наслідки через швидкий розвиток важких ускладнень. Крім того, у малюків просто немає необхідних ферментів для перетравлення такого продукту, тому навіть звичайні їстівні гриби є надзвичайно важким навантаженням на шлунок для дітей віком до 7 років.

Серед головних наслідків отруєння — критичне ураження печінки та нирок, а також зневоднення організму. Через нестримне блювання і діарею дитина швидко втрачає рідину, що порушує роботу серця, знижує тиск і може викликати судоми та галюцинації. Саме тому лікарі категорично забороняють займатися самолікуванням і закликають одразу звертатися по фахову допомогу.

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Нагадаємо, жінка побила 7-річного сина посеред вулиці, а відео побиття потрапило до соцмереж. Після розголосу інциденту правоохоронці оперативно встановили родину та відкрили кримінальне провадження. Усіх трьох дітей вилучили з помешкання і госпіталізували.

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