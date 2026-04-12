Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем

Митрополит Епіфаній / © http://www.pomisna.in.ua/

Реклама

Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній привітав українців зі світлим святом Великодня.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Facebook.

«Дорогі брати і сестри!

Реклама

Від тисячолітніх святинь Києва — наших кафедральних соборів Святої Софії, Володимирського патріаршого та Михайлівського Золотоверхого, від української Печерської Лаври щиросердечно вітаю вас з Великоднем.

Воскресіння Христове — не символ і не легенда, але істина та реальність, яка ввійшла в людську історію і змінила її назавжди. Світло Христове, світло життя не просто колись, у давній час, засяяло через воскресіння Спасителя — через нашу віру в Христа воскреслого воно і нині стає для нас зброєю в боротьбі з темрявою віку цього.

Сьогодні наш народ переживає тяжкий час війни. Але навіть у цих обставинах не згасає те, що становить основу людського життя — віра, надія і любов. Саме в цьому полягає глибинний сенс Пасхи: свідчити про те, що навіть після найтяжчих випробувань можливе відродження, а серце людини, яке не втрачає любові, стає місцем, де зростає оновлене безсмертне життя.

Добрі побажання та слова надії на перемогу світла і правди нехай долинуть нині до всіх дітей України, де б ви зараз не були, і найперше — до наших героїв-захисників. Бажаю, щоби світле свято Христового Воскресіння збагачувало життя кожного своїм духовним сенсом, а Господь зміцнював усіх нас, дарував сили і мудрість для примноження добрих справ.

Реклама

Світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Тож наповнимось цим світлом, нехай воно буде нам зброєю проти зла, яке неодмінно зазнає поразки та осудження, бо воістину ХРИСТОС ВОСКРЕС!»

Нагадаємо, 12 квітня християни Православної церкви України та Української греко-католицької церкви відзначають Великдень.

Упродовж 12 квітня прямі трансляції великодніх богослужінь з Києва відбудуться на телеканалі «Суспільне Культура», «Українському радіо» та радіо «Культура», повідомляє «Суспільне».