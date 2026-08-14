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Образи мають не лише представляти українське сакральне мистецтво, а й свідчити міжнародній спільноті про боротьбу України за свободу та зберігати духовний зв’язок з українцями за кордоном.

Міжнародний духовно-мистецький проєкт «12 духовних святинь України» презентували у тисячолітній святині — соборі Святої Софії Київської.

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Автором ініціативи став народний художник України Володимир Козюк. Над створенням образів він працював разом із художником Владиславом Задворським.

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За задумом проєкту, дванадцять ікон Пресвятої Богородиці мають вирушити до храмів, монастирів і духовних центрів у США, Франції, Італії, Швейцарії, Канаді, Австралії, країнах Африки та Європи, а також на Святу Гору Афон.

Там святині залишатимуться як місця молитви за Україну, її воїнів та справедливий мир, а водночас представлятимуть українську духовну традицію й сучасне сакральне мистецтво.

Епіфаній: Україні є що дарувати світові

Предстоятель Православної Церкви України особисто освятив усі дванадцять образів.

Митрополит Епіфаній наголосив, що ікони мають представляти світові українське сакральне мистецтво та свідчити міжнародній спільноті про події в Україні й боротьбу українців за свободу.

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«Ми справді маємо що дарувати світові. Ми багаті, у нас є давня славна історія і дуже славні люди, які вміють творити — навіть в умовах цієї страшної війни», — зазначив Предстоятель ПЦУ.

За його словами, особливого значення проєкту надає те, що ці образи були створені саме під час повномасштабної війни.

«Ці ікони народжені в умовах цієї жорстокої війни, але вони несуть тепло, молитву та добро», — сказав Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ також підкреслив, що у віковічному протистоянні добра і зла добро зрештою перемагає, а правда, яку сьогодні захищає Україна, переможе.

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Він закликав українців молитися, сумлінно працювати на своєму місці та через любов до Богом даної Батьківщини утверджувати «український світ», відкидаючи ворожу ідеологію «русского міра».

Від культури — до дипломатії

Перший заступник міністра культури України Іван Вербицький звернув увагу, що з плином часу увага міжнародної спільноти до війни може слабшати. Саме тому Україні важливо продовжувати говорити зі світом про російську агресію не лише мовою політики.

«Як спосіб культурної та релігійної дипломатії, ми мусимо розповідати правду світові про війну», — наголосив Вербицький.

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський своєю чергою назвав ініціативу продовженням традиції, в якій сакральне мистецтво стає частиною історії народу.

Філонов: ПЦУ стає провідником української духовної дипломатії

Співорганізатор проєкту, меценат Микола Філонов окремо відзначив роль Блаженнішого Митрополита Епіфанія у підтримці української культури та мистецтва.

«Хочу подякувати Блаженнішому Митрополиту Епіфанію. За благословення і духовне лідерство. За нову віху в українському християнстві — особисте покровительство Предстоятеля Православної Церкви України українській культурі та мистецтву. За те, що під його проводом Православна Церква України стає провідником української духовної дипломатії та зміцнює голос нашої держави у світі», — зазначив Філонов.

На його думку, ще одним важливим виміром міжнародної ініціативи є збереження духовного та культурного зв’язку з мільйонами українців, які через війну опинилися далеко від Батьківщини.

«Ця подія має багато важливих вимірів. Але головне для мене — усвідомлення того, що ця та подібні ініціативи вже будують духовні мости між Україною і нашими людьми у всьому світі. Переконаний, що, об’єднуючи зусилля Церкви і держави, громадянського суспільства та бізнесу, митців і медіа та всіх, хто вболіває за майбутнє України, ми здатні перетворити ці окремі духовні місточки на великий Шлях. Шлях, який веде до України. Шлях повернення додому», — наголосив Микола Філонов.

Від Софії Київської — до українців світу

Символічним місцем початку міжнародного проєкту стала саме Софія Київська.

Генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська наголосила на тисячолітньому зв’язку України з європейським духовним та культурним простором.

«Коли кажуть, що ми йдемо в Європу, я заперечую: ми повертаємося в Європу», — сказала Куковальська.

За її словами, сьогодні Україна фактично заново розповідає світові власну історію, яку протягом століть намагалися привласнити або стерти.

Перший міжнародний крок проєкту вже зроблено: одна з ікон була передана українським громадам Австралії та Нової Зеландії.

Хто створив і підтримав проєкт

Автор міжнародного духовно-мистецького проєкту — народний художник України Володимир Козюк. Над іконами він працював разом із художником Владиславом Задворським.

Кураторка проєкту — Оксана Старак-Повякель, керівник — протоієрей Віталій Даньчак, співорганізатор — Микола Філонов.

Реалізація ініціативи стала можливою завдяки підтримці українських меценатів, жертводавців, благодійників та партнерів.

Головні меценати проєкту: родина Іжевських та родина Філонових.

Серед жертводавців також — Ігор Ільчишин, Данило Умрихін, Ростислав Тістик.

Партнер проєкту Дмитро Корзун.

Інформаційну підтримку ініціативі надають видання LB.ua («Лівий берег») та його шеф-редакторка Соня Кошкіна.

Духовні посли України

Учасники проєкту розглядають дванадцять ікон не просто як твори мистецтва, які тимчасово демонструватимуть за кордоном. Образи мають залишитися у храмах і духовних центрах інших держав, перетворившись на постійні місця молитви за Україну та символи її присутності.

Підтримку такому баченню висловив і директор Фонду «МХП-Громаді» Володимир Забела.

«Важливо, як саме Україна буде звучати після нашої перемоги», — наголосив він.

Меценат Володимир Іжевський також бачить у міжнародній подорожі святинь можливість розповісти світові про сучасну Україну — державу, яка попри війну продовжує жити, боротися і творити.

«Цей проєкт покаже, що є така нація — Україна. Ми є, ми живемо, ми боремось і ми будемо», — сказав Іжевський.

Освячені у тисячолітній Софії Київській образи мають стати своєрідними духовними послами України: нагадувати про російську агресію, свідчити про боротьбу українців за свободу, об’єднувати українські громади за кордоном та зберігати зв’язок між ними і Батьківщиною.

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