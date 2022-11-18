МЗС Чехії закликало країни Заходу не нав'язувати Україні своє бачення закінчення війни

Українці більше не хочуть бути частиною московської імперії

Країни Заходу не повинні нав'язувати Україні свої умови припинення війни, бо зараз українці воюють з російськими агресорами і захищають не тільки себе, а й всю Європу.

Про це заявив голова МЗС Чехії Ян Ліпавські, передає The Guardian.

На питання журналіста про те, чи варто зараз українцям вимагати повернення своїх територій станом на 1991 рік, він відповів, що українці самі повинні вирішувати, як їм робити, бо зараз вони б'ються за своє існування.

Також він нагадав, що Росія грубо порушує принципи ООН щодо територіальної цілісності та міжнародного правопорядку.

"Путін хоче зруйнувати принцип, згідно з яким кордони держав не змінюються грубою силою. Українці зробили чіткий вибір: вони не хочуть бути частиною імперії Москви", – сказав глава МЗС Чехії.

Ліпавські додав, що країни Заходу повинні допомагати Україні, бо вона захищає всю Європу.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, навіщо Путін тероризує українців ударами по енергетиці.

Раніше експерт Олег Жданов заявляв, що Росія може перетворити війну на нескінченну, якщо знайде джерело постачання озброєнь.

Читайте також: