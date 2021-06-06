МЗС назвало кількість громадянських журналістів, яких незаконно ув'язнили окупантами в Криму

За свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активісти зазнають переслідувань та потрапляють за ґрати

Росія знищила незалежну журналістику на окупованому Кримському півострові і до того ж ув'язнила низку представників громадянського журналізму, людей з активною громадянською позицією, що взяли на себе виконання функцій ЗМІ.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України на сторінці у Facebook.

"З перших днів окупації Росія розпочала тиск та репресії проти вільної професійної журналістики у Криму. На сьогодні незалежна журналістика на півострові повністю знищена як явище", - зазначали у відомстві.

Там додають, що під тиск потрапили і люди, які намагались розповісти привселюдну правдиво про те, що відбувається на окупованій території. "За свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активісти зазнають переслідувань та потрапляють за ґрати, обвинувачення висуваються за «терористичними» статтями, що загрожує ув’язненням на терміни 20 і більше років", - додали у відомстві.

Там уточнюють, що зараз Росія незаконно утримує в ув'язненні 9 таких громадських журналістів. " Наразі 9 громадянських журналістів, незаконно утримуються в російських тюрмах, один перебуває під домашнім арештом. Це - Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов. 10 березня у тимчасово окупованому Сімферополі російська ФСБ затримала журналіста “Крим Реалії” Владислава Єсипенка", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, що сьогодні День журналіста відзначається згідно з Указом президента від 25 травня 1994 року. Саме в цей день 1992 року Спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою в світі організацією професійних працівників ЗМІ.

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