МЗС обмежило надання консульських послуг: у "Слузі народу" відповіли, коли відновлять

Дії Міністерства закордонних справ щодо призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном є надзвичайним заходом, поки закон про мобілізацію не набрав чинності. Адже можуть виникати кризові ситуації, зокрема, в оновленні документів за кордоном.

Про це у коментарі LIGA.net заявив нардеп від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

За його словами, виникла потреба, щоб громадяни виконували свій конституційний обов’язок із захисту батьківщини, й це має забезпечувати, зокрема, й МЗС.

Він додав, що рішення МЗС є тимчасовим кроком, аби узгодити документацію з новим законом про мобілізацію та налагодити нові механізми роботи.

"Вони можуть бігти до консульських установ і, поки закон не набрав чинності, вимагати документи. Тому прийняли таке тимчасове рішення. Але це – надзвичайний захід. Можливо, не найкращий варіант, але він має певну логіку", – сказав Мережко.

Як пояснив нардеп, ситуація, що подібна до варшавської, коли українцям перестали видавати документи, окрім дітей до 12 років, це – технічні питання, й треба зачекати, поки система консульських послуг відновиться.

"Великий наплив людей і треба подумати механізм, як з цим працювати. На рівні країни – різне навантаження. Зараз це тимчасовий ажіотаж. Бо це тимчасовий переоблік, щоб потім нормально функціонувати", – пояснив нардеп.

Він зауважив, що рішення щодо консульських послуг не вплине на тимчасово переміщених осіб, зокрема, на тих, хто законно перебуває у країні.

"Питання можуть бути у тих людей, які намагаються до змін правил отримати необхідні документи. Тут йдеться про чоловіків призовного віку", – сказав Мережко.

Він додав, що МЗС має забезпечувати потребу виконання громадянами свого конституційного обов'язку по захисту батьківщини, адже люди на фронті ризикують життям, і вони бачать, що хтось порушив закон і виїхав без правових підстав, то не виглядає справедливо. А держава має забезпечити справедливість.

Тим часом народна депутатка Мар’яна Безугла звернулася до військовозобов'язаних українських чоловіків, які перебувають за кордоном, зі словами про те, що вони мають виконувати свій обов’язок і захищати Батьківщину. В інакшому разі – відмовлятися від українського громадянства.

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