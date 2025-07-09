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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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МЗС підтвердило загибель українки Марії Бугайової, яка зникла в Італії

Її тіло знайшли 8 липня після кількох днів пошуків, попередньо розглядається версія самогубства.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
МЗС

МЗС

В Італії виявили мертвою 18-річну українку Марію Бугайову, яка зникла безвісти 4 липня.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Генеральне консульство України в Неаполі повідомило про виявлення тіла української громадянки 2007 року народження. Дівчина зникла 4 липня, а вже 8 липня її тіло було знайдено у місті Каровіньо, регіон Апулія.

За попередніми даними місцевої влади, основною версією причин смерті є самогубство. Проте офіційна ідентифікація тіла наразі ще триває, і остаточні висновки щодо обставин трагедії ще не зроблені.

Українські консули звернулись із запитами до місцевих правоохоронних органів та органів влади Каровіньо, щоби з’ясувати всі деталі інциденту. Установа також повідомила, що вже встановлено зв’язок із матір’ю загиблої.

Генконсульство України в Неаполі тримає цю справу на особливому контролі та співпрацює з італійськими слідчими органами. Більше офіційної інформації буде надано після завершення експертиз та отримання результатів ідентифікації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дівчина разом з однокурсниками з Братиславського університету проходила стажування в одному з туристичних закладів префектури Бриндізі. Вона вийшла з готелю, де мешкала, без телефону та паспорта та зникла.

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