МЗС про воєнні злочини РФ: 342 офіційні випадки секснасильства, реальні цифри – ще більші

Cтаном на червень цього року в Україні задокументували 342 випадки сексуального насильства, вчинених росіянами.

Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Укрінформ".

"Згідно зі звітом ООН, станом на червень цього року в Україні задокументували 342 випадки сексуального насильства, вчинених росіянами. Серед постраждалих – 236 чоловіків, 94 жінки, 10 дівчат і двоє хлопців", – каже міністр.

Дипломат наголосив, що йдеться лише про офіційні цифри. А реальні масштаби цих злочинів будуть значно більшими.

"Сексуальне насильство та гендерно замовлене насильство, тортури, викрадення та індоктринація дітей, геноцид, знущання, обмеження доступу до охорони здоров’я та освіти, – все це є невід’ємною шокуючою складовою російської агресії. Це реальність, яку росіяни принесли в Україну, це елемент їхньої політики терору", – зазначив Сибіга.

Він наголосив, що саме тому Україна щодня бореться за справедливість, щоб всі злочинці були притягнені до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині троє окупантів по черзі зґвалтували дівчину.

Також стало відомо, що у РФ українка народила після зґвалтування окупантом і викинула немовля. Проти неї росіяни порушили кримінальну справу.

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