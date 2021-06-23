МЗС радить українцям уникати поїздок до низки країн, де фіксують спалах агресивного штаму "Дельта": список

Україна може ввести певні обмеження для людей, які повертаються з цих країн.

Міністерство закордонних справ закликає українців тимчасово не їздити до країн, де спостерігається найбільший спалах так званого "індійського" штаму коронавірусу ("Дельта").

Про це йдеться в повідомленні МЗС.

Зокрема, МЗС наполегливо рекомендує українцям утриматися від поїздок до Індії, Великої Британії, Португалії, Росії.

"У зв’язку зі стрімким поширенням нового, агресивнішого штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Дельта", з метою захисту здоров’я населення України та забезпечення контролю над епідемічною ситуацією в нашій державі, Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до країн, де спостерігається найбільший спалах зазначеного різновиду COVID-19 до повної стабілізації епідемічної ситуації", - сказано в повідомленні.

Тим українцям, які наразі перебувають на території згаданих країн, рекомендується чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкцій представників компетентних органів країни перебування, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів коронавірусу, а також бути готовими до додаткових карантинних обмежень після повернення на Батьківщину.

Як повідомлялося, у науковців НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах. У разі його потрапляння до України, ця мутація коронавірусу може розповсюдитися регіонами швидше, аніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

ТСН.ua розпитав у лікарів, чи справді нова хвиля COVID-19 може докотитись до України з Росії і коли це може статись? Чи захистять українців завезені з-за кордону вакцини і як довго мутуватиме коронавірус? Про найбільш агресивний штам коронавірусу читайте у нашому матеріалі.

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