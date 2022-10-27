МЗС Росії погрожує збивати американські супутники Starlink, Planet Labs та Maxar

МЗС Росії погрожує збивати супутники Starlink Ілона Маска, а також компаній Planet Labs та Maxar. Йдеться про супутникове угруповання США, яке передає Україні розвіддані та забезпечує ЗСУ закритим зв'язком.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Російська окупаційна армія може вдарити по американських супутниках, зокрема, комерційних, задіяних у війні на території України. Про це заявив голова департаменту контролю за озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов.

"Йдеться про залучення США та їхніми союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, зокрема комерційної, у збройних конфліктах", - сказав він.

Воронцов додав, що "квазіцивільна інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь" та звинуватив Захід, що він ставить під сумнів існування мирної космічної діяльності.

Нагадаємо, що Ілон Маск заявив, що продовжить фінансувати систему супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів про результати роботи "народного" супутника, гроші на який збирали українці. Лише за тиждень роботи супутник повністю себе окупив.

Також повідомлялося, що фонд Сергія Притули придбав супутник, який надає доступ до супутникових знімків компанії "ICEYE". Це дозволяє ЗСУ планувати оперативні військові операції.

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