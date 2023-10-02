МЗС Румунії засудило удари РФ по портах України, назвавши їх воєнними злочинами

Очільниця МЗС Румунії прокоментувала удари Росії по півдню України.
Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що атаки Росії проти цивільної інфраструктури України, зокрема портів на Дунаї, які розташовані біля кордону з Румунією, є воєнними злочинами.
Про це вона сказала у коментарі журналістам перед зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу у Києві, пише "Європейська правда".
Одобеску також нагадала, що частина портів, які регулярно зазнають атак з боку РФ, розташовані впритул до території Румунії на іншому березі Дунаю, та про те, що у Румунії вже знаходили уламки російських ударних дронів.
"Російські атаки проти цивільної інфраструктури, у тому числі портів на Дунаї, дуже близько до кордону Румунії – це воєнні злочини… Те, що робить Росія поруч з нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку, у тому числі на глобальному рівні, та цивільну навігацію у Чорному морі", – наголосила очільниця МЗС Румунії.
Лумініца Одобеску також додала, що Румунія продовжить допомагати Україні з транзитом зернових.
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував падіння російського безпілотника в Румунії і заявив, що "немає доказів, що це напад на Альянс".
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