МЗС спростувало російські фейки про нібито підготовку України до наступу на Донбасі

МЗС спростувало російські фейки про нібито підготовку України до наступу на Донбасі

За словами Ніколенка, відсутність належної реакції або нейтральна позиція міжнародної спільноти лише "підігруватимуть ескалації ситуації з боку Росії".

Міністерство закордонних справ України відкинуло всі звинувачення з боку російської сторони про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях і заявило, що ці фейки не відповідають дійсності.

Про це у своєму Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Українські громадяни мешкають по обидва боки лінії розмежування. Їхній мир, безпека та добробут є абсолютним пріоритетом для Української держави.Україна також не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі", — наголосив Ніколенко.

Він наголосив, що Україна відкидає всі звинувачення Росії і спроби Кремля ще більше загострити ситуацію.

"Ми категорично відкидаємо спроби Росії загострити і так напружену безпекову ситуацію. Залишаємося непохитно відданими політико-дипломатичному врегулюванню, разом з партнерами докладаємо максимальних зусиль, аби знизити напругу та втримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу", — написав речник МЗС.

Він підкреслив, що наразі світ спостерігає, як Російська Федерація розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та мирних мешканців із забороненої Мінськими угодами зброї та ескалює безпекову ситуацію.

За словами Ніколенка, відсутність належної реакції або нейтральна позиція міжнародної спільноти лише "підігруватимуть ескалації ситуації з боку Росії".

"Закликаємо міжнародне співтовариство - іноземні держави та міжнародні організації - негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання", — написав представник МЗС України.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку 18 лютого спрацювала сирена цивільної оборони. Водночас ватажки бойовиків "ДНР" та "ЛНР" заявили про евакуацію населення окупованих територій до Росії. Усе це на тлі ворожих обстрілів, які за останню добу стали дуже масовими.

Крім того, станом на 17 годину, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушення режиму припинення вогню, 41 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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