МЗС України відреагувало на рішення Кремля щодо соцвиплат для жителів ОРДЛО з паспортами РФ: заява

МЗС України відреагувало на рішення Кремля щодо соцвиплат для жителів ОРДЛО з паспортами РФ: заява

Нове рішення російського керівництва не сприяє дипломатичним зусиллям України та партнерів з деескалації ситуації.

Київ оцінює рішення Москви щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал "держпослуги" як чергове порушення суверенітету України.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що доручення президента РФ спрямоване на "продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір".

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"Прикметно, що Кремль обрав момент для цієї акції саме під час ескалації безпекової ситуації навколо кордонів України", - зауважили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Вказується, що в той час, коли наша держава та партнери докладають усіх зусиль задля деескалації ситуації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям.

"Вимагаємо від РФ скасувати ухвалене рішення, припинити подібні гібридні провокації та утримуватися від кроків, що ускладнюють дипломатичний процес, насамперед у роботі Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи", - підкреслили в МЗС України.

Раніше Володимир Путін доручив Держдумі РФ забезпечити соціальними виплатами жителів ОРДЛО, які мають російські паспорти.

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