МЗС України закликає світ засудити нікчемні "вибори" РФ на тимчасово окупованих територіях

Незаконні "вибори", які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, не матимуть жодних правових наслідків.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські "вибори" на тимчасово окупованих українських територіях, а на осіб, причетних до їх організації та проведення, накласти санкції.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

"8 грудня Центральна виборча комісія Російської Федерації оголосила про проведення 15-17 березня 2024 року чергових виборів президента РФ. Російська влада повідомила про намір організувати голосування і на тимчасово окупованих територіях України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України", - йдеться в заяві.

За даними відомства, проведення російських "виборів" на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним.

"Включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента РФ", - зазначили у МЗС.

Нагадаємо:

Президент Росії Володимир Путін підтвердив своє висування на новий президентський термін на "виборах" 2024 року. вони Голосування триватиме три дні: 15, 16 та 17 березня.

Росія вперше запровадила багатоденне голосування у 2020 році, нібито для захисту виборців від коронавірусу. Такий підхід був запроваджений під час п’ятиденного референдуму щодо конституційних змін, які дозволило Путіну залишатися при владі ще на два шестирічні терміни – тобто до 2036 року.

За даними російських журналістів, Кремль поставив перед чиновниками завдання забезпечити Путіну понад 80% голосів під час голосування.

Речник Кремля Дмитро Пєсков поінформував, що слова Путіна про намір балотуватися на новий термін, "не були домашньою заготовкою".

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