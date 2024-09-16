МЗС України запросило ООН та МКЧХ долучитися до забезпечення прав людини на Курщині

Україна готова готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ в Курській області.

Міністерство закордонних справ України звернулося до Організації Об'єднаних Націй долучитися до заходів гуманітарного реагування в Курській області та направило ООН відповідну ноту.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Крім того, МЗС також звернулося нотою до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) як гаранта міжнародного гуманітарного права з проханням також долучитися до заходів гуманітарного реагування.

"Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях", - йдеться в повідомленні.

Цивільні мешканці на території Курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій.

Додамо, російське командування почало контрнаступ у Курській області та посилює свої дії. Тим часом українські військові окопуються.

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