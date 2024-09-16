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МЗС України запросило ООН та МКЧХ долучитися до забезпечення прав людини на Курщині

МЗС України запросило ООН та МКЧХ долучитися до забезпечення прав людини на Курщині

МЗС України

Україна готова готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ в Курській області.

Міністерство закордонних справ України звернулося до Організації Об'єднаних Націй долучитися до заходів гуманітарного реагування в Курській області та направило ООН відповідну ноту.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Крім того, МЗС також звернулося нотою до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) як гаранта міжнародного гуманітарного права з проханням також долучитися до заходів гуманітарного реагування.

"Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях", - йдеться в повідомленні.

Цивільні мешканці на території Курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій.

Додамо, російське командування почало контрнаступ у Курській області та посилює свої дії. Тим часом українські військові окопуються.

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