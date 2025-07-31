МЗС України пригрозило одній з країн за визнання окупованих територій російськими

МЗС України

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Міністерство закордонних справ України заявило, що розглядає повідомлення світових ЗМІ про можливе визнання Нікарагуа українських територій частиною Росії. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Якщо ця інформація підтвердиться, Україна розцінить такі дії як грубе порушення міжнародного права і залишає за собою право на відповідну реакцію.

Про це повдомляє МЗС України.

МЗС України наголошує, що будь-яке «визнання» російської окупації є незаконним і прямо суперечить резолюціям Генеральної Асамблеї ООН. Ці документи чітко вказують, що жодні територіальні здобутки, отримані внаслідок агресії, не можуть бути визнані законними.

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Заклик до спростування та можливі наслідки

Українське зовнішньополітичне відомство закликало владу Нікарагуа негайно спростувати ці повідомлення, якщо вони не відповідають дійсності.

«Відсутність такого спростування найближчим часом буде розцінена українською стороною як підтвердження достовірності таких повідомлень, з усіма відповідними наслідками», — йдеться у заяві.

Раніше Україна вже вводила санкції проти Нікарагуа у 2020 році після того, як ця країна відкрила почесне консульство в окупованому Сімферополі. Крим, Севастополь, а також Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області були і залишаються невід’ємною частиною території України.

Нагадаємо, Центральноамериканська країна Нікарагуа, якою керує давній прихильник Радянського Союзу та Росії Даніель Ортега, визнає анексію РФ чотирьох українських областей.

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У листі, який підписаний також співпрезиденткою та дружиною нікарагуанського диктатора Розаріо Мурільйо, лідери країни заявляють про «визнання регіонів Донеччини, Херсонщини, Луганщини та Запоріжжя як невіддільної частини території Російської Федерації».