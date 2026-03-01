МЗС України відреагувало на атаки Ірану по країнах Перської затоки

Андрій Сибіга / © Associated Press

Україна заявила про підтримку держав Перської затоки, які зазнали атак з боку Ірану, та висловила солідарність із їхніми громадянами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Ми висловлюємо солідарність України з Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Саудівською Аравією та ОАЕ в умовах безрозсудних атак Ірану. Для кожного українця, побачивши смертоносні дрони „шахед“, що влучають у житлові будинки, одразу згадуються сцени, які ми бачимо у наших містах. Іранський режим раз за разом доводить свою злочинну політику насильства, терору та агресії всередині країни та за її межами. Це має припинитися», — зазначив Сибіга.

Очільник МЗС також наголосив на підтримці іранського народу та звернувся до міжнародної спільноти із закликом зайняти чітку позицію.

«Ми засуджуємо ці удари, підтверджуємо нашу непохитну підтримку іранського народу та закликаємо всі країни підтримати його право на життя в безпеці, мирі та процвітанні, вільне від гноблення», — додав він.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські медіа повідомили про масований удар по комплексу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та його загибель.

Ми раніше інформували, що армія оборони Ізраїлю офіційно розкрила імена представників вищого військового та політичного керівництва Ірану, які були знищені під час масованої атаки.