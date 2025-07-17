Санкції Угорщини проти українських військових: у МЗС відреагували

МЗС України відреагувало на санкції Угорщини проти військових посадовців / © Getty Images

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Міністерство закордонних справ України різко розкритикувало рішення Угорщини заборонити в’їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям, назвавши його «необґрунтованим та абсурдним».

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга.

«Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових», — йдеться у заяві міністра.

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Андрій Сибіга також наголосив, що залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь.

Нагадаємо, Угорщина заборонила вʼїзд на свою територію трьом українським високопоставленим військовослужбовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після мобілізації на Закарпатті.

Йдеться про начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковника Віталія Ткаченка), командувача військ Оперативного командування «Захід» (бригадного генерала Володимира Шведюка), директора Департаменту мобілізації Міністерства оборони України (полковника Романа Юзвенка).