МЗС України викликало на розмову посла Угорщини: що знов накоїв Будапешт

Міністерство закордонних справ України 28 січня викликало посла Угорщини Антала Гейзера, щоб висловити рішучий протест у зв’язку із заявами угорського керівництва про нібито втручання Києва у парламентські вибори в Угорщині.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

Українське зовнішньополітичне відомство назвало ці твердження неправдивими та офіційно закликало Будапешт припинити агресивну антиукраїнську риторику. Під час зустрічі угорському дипломату наголосили, що Україна категорично виступає проти спроб втягнути її у внутрішню передвиборчу кампанію сусідньої держави.

За позицією МЗС, подібні дії угорської сторони є безпідставними та відверто шкодять розвитку двосторонніх відносин між країнами. Дипломати застерегли, що продовження такої політики може мати негативні наслідки для міждержавної співпраці.

«Україна, зі свого боку, залишається готовою до розвитку конструктивної співпраці з Угорщиною. У цьому контексті вчергове наголошено на необхідності розблокування вступних переговорів України з Європейським Союзом, що безумовно відповідає інтересам обидвох народів та угорської меншини в України», — зауважили в МЗС України.

Що відомо про суперечки Угорщини та України

Нагадажмо, Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, заявив, що «кожен Віктор, який намагається торгувати європейськими інтересами, заслуговує на потиличник, не уточнивши, кого саме мав на увазі.

Згодом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на ці слова. Він заявив про намір викликати українського посла в Будапешті після висловлювань президента України Володимира Зеленського та нібито спробами Києва вплинути на внутрішньополітичні процеси в Угорщині.

Тоді Будапешт звинуватив Київ у нібито відкритому та агресивному втручанні в угорський виборчий процес на користь опозиційної партії Тиса.

Також в уряді Угорщини представили текст петиції, яку найближчим часом планують розіслати виборцям, аби вони могли висловити свою позицію щодо фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу.

До того ж, Орбан заявляв, що протягом наступних 100 років жоден угорський парламент не підтримає членство України в ЄС.