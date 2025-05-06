В МЗС України попередили, чим загрожує участь іноземних лідерів у військовому параді у Москві

МЗС України

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Міністерство закордонних справ України закликає країни світу не брати участі у військовому параді 9 травня у Москві. Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російської агресії проти України.

Про це йдеться у заяві МЗС щодо участі іноземних військових у параді 9 травня в Москві, опублікованій на сайті відомства 6 травня.

У МЗС України наголосили, що участь у параді порушить таку декларовану нейтральність та матиме вигляд як підтримка держави-агресора.

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«Крокувати пліч-о-пліч із ними — це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових, а не вшановувати перемогу над нацизмом. Таким чином Росія хоче відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію», — йдеться у заяві.

В МЗС наголосили, що участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом, пам’яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що поважає вибір лідерів, які їдуть до Путіна, але Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів 9 травня на параді в Москві.