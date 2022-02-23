У МЗС закликали українців негайно покинути територію Росії

Українців попередили про ймовірне істотне обмеження можливостей надання консульської допомоги в РФ.

МЗС України на тлі посилення агресії РФ рекомендує українцям негайно залишити територію Росії і радить відмовитись від поїздок до країни-агресорки.

Про це йдеться на сайті МЗС.

"У зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію", - повідомила пресслужба відомства.

У МЗС наголосили що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в РФ. У разі виникнення форс-мажорних ситуацій, українці можуть звернутися до закордонних дипломатичних установ України на території Російської Федерації:

Посольство України в Російській Федерації (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua).

Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: gc_rus@mfa.gov.ua).

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: gc_rur@mfa.gov.ua).

Консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 0000207; електронна пошта: gc_rue@mfa.gov.ua).

Консульство України в Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: gc_nov@mfa.gov.ua ).

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин із РФ.

Утім, у Москві кажуть, що, мовляв, не підтримують таку ініціативу Києва.

Як повідомлялося, український лідер заявив, що визнання Путіним "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України - так званих "ЛНР" та "ДНР" - є ескалаційним кроком. Українська сторона розуміє всі можливі ризики, пов'язані з цим, а тому вкотре закликає РФ вирішувати питання щодо Донбасу дипломатичним шляхом.

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