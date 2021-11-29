МЗС закликає українців утриматися від поїздок до низки африканських країн

МЗС закликає українців утриматися від поїздок до низки африканських країн

Зокрема, МЗС радить утриматися від поїздки до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" Міністерство закордонних справ рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до низки африканських країн - Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Про це йдеться на сайті МЗС.

"Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України", - йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві рекомендують стежити за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів через новий COVID-штам.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я посилює в Україні заходи захисту від коронавірусу штамом "Омікрон". Українці, які повертаються із країн, де виявлено новий штам коронавірусу, мають пройти самоізоляцію.

Читайте також: