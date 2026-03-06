МЗС закликає українців не їхати до Угорщини: що там загрожує

Прапори України та Угорщини / © УНІАН

Через викрадення сімох українців та крадіжку майна держбанку МЗС України наполегливо рекомендує громадянам утриматися від візитів до Угорщини. Дипломати попереджають про свавілля місцевої влади.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС 6 березня.

«У зв’язку з викраденням сімох громадян України та крадіжкою майна державного банку в Будапешті Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини в зв’язку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади», — вказано в повідомленні.

У МЗС України також закликали за можливості обирати альтернативні маршрути транзиту, які не проходять територією Угорщини.

Крім того, у відомстві попередили український та європейський бізнеси про ризики свавільного вилучення майна на території Угорщини та порадили враховувати такі загрози під час планування будь-якої ділової діяльності в цій країні.

Захоплення інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині — що відомо

Нагадаємо, 5 березня у Будапешті угорські силовики безпідставно затримали два інкасаторські авто «Ощадбанку», що перевозили 40 млн дол., 35 млн євро та 9 кг золота з Австрії в межах офіційної угоди. Доля сімох українських співробітників наразі невідома, зв’язок із ними відсутній, а машини, за даними GPS, заблоковані на території спецслужб.

Очільник МЗС Андрій Сибіга назвав інцидент «державним тероризмом та рекетом». Україна направила офіційну ноту з вимогою негайно звільнити громадян і майно.