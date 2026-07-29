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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
609
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У МЗС застерегли хасидів, які планують відвідати Умань та попередили про ризики

МЗС України звернулося до вірян з проханням реалістично оцінювати ситуацію та враховувати те, що безпеку їм гарантувати неможливо через постійні російські ракетні удари.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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У МЗС нагадали паломникам про безпекові умови в Україні

У МЗС нагадали паломникам про безпекові умови в Україні / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У Міністерстві закордонних справ України нагадали іноземним паломникам-хасидам про безпекові умови під час поїздок до Умані на святкування Рош га-Шана 2026 року. Як і протягом всіх попередніх років під час повномасштабної війни, хасидів попередили про небезпеку російських ракетних ударів.

Про це заздалегідь повідомили у МЗС України.

Хасидам нагадали про правила безпеки на Рош га-Шана 2026

У відомстві наголосили, що в умовах повномасштабної війни не можуть гарантувати паломникам повну безпеку на всій території України.

«Триваюча вже понад чотири роки повномасштабна агресія Росії проти України, постійні масовані ракетні обстріли українських міст і громад, цивільної й транспортної інфраструктури, постійний російський терор, диверсії та провокації становлять реальні загрози життю і безпеці людей», — пояснили в МЗС.

Дипломати звернулися до вірян з проханням реалістично оцінювати ситуацію та враховувати те, що безпеку гарантувати неможливо через постійні російські ракетні удари.

Якщо ж паломники однаково наважаться вирушити до Черкащини, їм доведеться зважати на обмеження воєнного стану. Зокрема, в Україні для паломників, як і для всіх інших громадян, діятимуть обмеження свободи пересування, комендантська година, посилене патрулювання, заборона на масові зібрання, а також застосування примусових заходів до тих, хто не дотримується обмежень.

У МЗС додали, що у паломників-хасидів можуть також виникнути труднощі з логістикою, оскільки наземне сполучення нині перевантажене. Їм варто зважати на те, що систематичні обстріли транспортної інфраструктури спричиняють затримки.

Окремо виділили те, що в Умані бракує цивільних сховищ, здатних вмістити таку кількість людей у місцях масового скупчення.

Також це велике навантаження на медицину, адже місцеві лікарні не мають ресурсів для повноцінного обслуговування такої кількості прочан.

Паломникам, які все ж прибудуть до міста, наполегливо рекомендують заздалегідь ознайомитися з офіційною інформаційною довідкою щодо правил сплати туристичного збору.

Україна та Ізраїль разом стежили за безпекою паломників

Нагадаємо, торік Україна та Ізраїль разом стежили за безпекою паломників-хасидів, які приїхали до Умані на свято Рош га-Шана.

Тоді сторони розробили план залучення поліцейських, медиків і волонтерів обох країн, а також створення мережі безпеки на місці та прикордонних переходах під координацією головного рабина України Моше Асмана.

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Дата публікації
Кількість переглядів
609
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