МЗС зробило важливу заяву щодо українців, які перебувають в Ізраїлі та Ірані

Українцям рекомендують виїхати з Ізраїлю та Ірану / © ТСН

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Міністерство закордонних справ України закликало громадян якнайшвидше покинути територію Ізраїлю та Ірану у зв’язку з різким погіршенням безпекової ситуації в регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

У МЗС наголошують, що таке рішення пов’язане з високими ризиками для життя та здоров’я українців на тлі загального загострення ситуації.

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Тих, хто все ще перебуває в цих країнах, просять залишатися максимально уважними, дотримуватися рекомендацій місцевої влади, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Українські посольства в Ізраїлі та Ірані вже формують евакуаційні списки та працюють над варіантами безпечного виїзду. Актуальна інформація про евакуацію розміщується на сторінках дипустанов у Facebook:

У МЗС наголосили, якщо є загроза життю чи надзвичайна ситуація, українців просять негайно звертатися до найближчого консульства або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 (044) 238-15-88, cons_or@mfa.gov.ua

Список закордонних установ

МЗС наголошує: ситуація в регіоні залишається напруженою, тож вжиття заходів безпеки є вкрай необхідним.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МЗС назвали шість країн, які українцям краще зараз не відвідувати.