У "Танцях із зірками" - ще одна легенда - американський одесит Макс Чмерковський.

Уже цієї неділі на 1+1 стартує п'ятий сезон легендарного шоу "Танці з зірками". Більшість нових професійних хореографів, нова креативна продюсерка та новий член журі. А крім того, вперше в історії українських бальних танців кожен українець зможе потрапити на найпрестижніший танцювальний турнір у Британії - "Блекпул" - безплатно, завдяки своєму таланту. Про усі секрети улюбленого сімейного шоу йшлося в сюжеті ТСН.19:30 3 вересня.

Атмосфера бальних танців - знову на 1+1. 14 зірок українського спорту, шоу-бізнесу та кіно змагатимуться на паркеті "Танців із зірками" вже цієї неділі. Гасло п'ятого сезону - танцюй серцем.

У "Танці з зірками" повертається найвідоміший хореограф України - Олена Коляденко. Разом з Оленою Шоптенко вони провели кастинг танцівників з усієї України, щоб обрати лише найкращих.

У "Танцях із зірками" - ще одна легенда - американський одесит Макс Чмерковський. Він 14 разів брав участь у "Танцях зірками" в США. Тепер - разом із Катериною Кухар та Владом Ямою судитиме українські "Танці".

І - вперше в історії "Танців із зірками" кожен українець, якому виповнилося 18 років, може виграти поїздку на найпрестижніший бальний турнір - Блекпул. Завдяки меценату Андрію Мацолі. Для цього потрібно завантажити відео танців вашої пари на сайт 1+1. Хореографи проєкту оберуть 5 найкращих пар, які виступлять у прямому ефірі Танців. Тандем-переможець представить Україну на турнірі у Великій Британії.

Свято танцю та емоцій - на 1+1 щонеділі ввечері, одразу після програми ТСН. Тиждень.

Нагадаємо, нещодавно про цікавий інцидент на репетиціях розповіла учасниця шоу. Lida Lee поділилася, що якось зі своїм партнером вони навпомацки шукали вихід з балетної зали.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка та учасниця "Танців з зірками" Євгенія Власова розповіла, чи повернеться на велику сцену. Також вона зізналася, що на шоу погодилася одразу прийти, її практично не вмовляли.

Новини України: "Танці з зірками" повертається на екрани – чим здивує новий сезон шоу

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