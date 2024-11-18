На "1+1 Україна" покажуть серіал "Батьківський комітет" про порятунок дітей, які опинилися в окупації

Вже незабаром, 23 листопада, о 19:00 на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра серіалу "Батьківський комітет".

Це історія про українців, які протистоять примусовій депортації дітей із тимчасово окупованих територій до росії. Дії серіалу відбуваються у невеликому містечку на лівому березі Дніпра, окупованому росіянами.

Кадр із серіалу "Батьківський комітет" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Головна героїня - завідувачка дитсадка Оксана Заброда, жінка з принциповою проукраїнською позицією. Провівши місяці у підвалі, вона з бунтарки перетворюється на сіру мишку, намагаючись вижити в умовах окупації. Та коли Оксана дізнається, що її доньку, яка перебуває в таборі в Криму, можуть примусово депортувати до росії, вона вирішує діяти. Під прикриттям "батьківського комітету" разом з іншими батьками, ризикуючи власним життям і свободою, Оксана намагається зупинити депортацію дітей зі свого окупованого міста.

Кадр із серіалу "Батьківський комітет" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, станом на листопад 2024 року росія примусово вивезла 19 546 дітей. Ця цифра не остаточна, адже підрахунок ускладнює, зокрема, те, що частину з них перевозили не до росії, а на окуповану територію України, яка досі залишається непідконтрольною. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна з притягненням до кримінальної відповідальності за незаконну депортацію та переміщення населення (зокрема дітей) з окупованих територій України до росії.

Кадр із серіалу "Батьківський комітет" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У головних ролях - Катерина Варченко, Надія Хільська та Артемій Єгоров. Також глядачі побачать Олександра Печерицю, Катерину Вишневу, Олега Савкіна.

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