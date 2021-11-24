На 10 днів став безпритульним: під Запоріжжям жінка швиденько вгамувала співмешканця, який буянив

На 10 днів став безпритульним: під Запоріжжям жінка швиденько вгамувала співмешканця, який буянив

Правоохоронці, які прибули на виклик, склали на чоловіка протокол.

У Мелітополі Запорізької області жінка не стала терпіти образи і лайку співмешканця і поскаржилася на нього "куди треба". На кривдника склали адмінпротокол і заборонили йому наближатися до жінки і перебувати з нею в одній квартирі протягом 10 днів.

Про це повідомляє пресслужба Мелітопольського районного управління поліції.

Учора, 23 листопада до поліції Мелітополя надійшло повідомлення від 32-річної жінки, яка мешкає в багатоповерхівці на вулиці Ярослава Мудрого, про те, що її співмешканець вчинив сварку та буянить.

На місце події прибула мобільна група з протидії домашньому насиллю. Поліцейські з'ясували, що 28-річний співмешканець жінки вживав на її адресу нецензурну лайку та погрожував її вбити.

На порушника склали адмінпротокол за вчинення домашнього насильства і наклали заборонний припис, який не дозволяє кривднику заходити та перебувати в приміщенні, де мешкає жінка, та де вона перебуває, протягом 10 діб.

"Всього за 10 місяців 2021 році до Мелітопольського РУП надійшло 1492 звернення щодо фактів насилля на території міста Мелітополь та Мелітопольського району. Притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП 354 особи. Поліцейськими складено 402 заборонних приписи", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який роками катував та ґвалтував своїх рідних дітей.

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