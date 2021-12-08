На 1400-кілометровій Дорозі Єдності завершується "Велике будівництво"

В даний момент ремонт найдовшої дороги країни – траси М-30 Стрий-Ізварине – триває одночасно у восьми областях і має бути завершений до кінця року.

Маршрут, відомий як "Дорога Єдності", створюють за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляється у матеріалі "РБК-Україна".

Нову трасу було утворено у квітні шляхом об'єднання двох існуючих на той момент автошляхів: М-12 Стрий – Знам'янка та М-04 Знам'янка – Ізварине.

"Такої довгої траси в Україні ще не було. Вона проходить через 10 областей і, наче нитка, зшиває всю країну від Львівської до Луганської області. Загальна протяжність "Дороги Єдності" – 1392,3 км", - йдеться у публікації.

Назва траси М-30 є символічною: дорогу назвали так з нагоди 30-річчя Незалежності України.

"Вся наша філософія спрямована на об'єднання України, і саме про це інфраструктура. Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою швидкісною дорогою", – наголошував раніше президент Володимир Зеленський.

У рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" частину траси було відновлено ще минулого року. За даними заступника голови ОП та координатора цієї інфраструктурної програми Кирила Тимошенка, у 2021 році ремонти охопили близько 630 км, включно з мостами та шляхопроводами.

В Укравтодорі повідомили, що станом на зараз готові вже 600 км. Роботи тривають у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

"Дорожники роблять трасу майже впритул до лінії фронту – до Покровська Донецької області, тому що 200 км "Дороги Єдності" розміщені на тимчасово окупованих територіях. Таким чином програмою президента Зеленського заявлений амбітний гештальт: шматок до Ізвариного на Луганщині доробити після того, як тимчасово окупована територія повернеться під контроль України", - йдеться у матеріалі.

По завершенню робіт трафік на трасі сягатиме 40-50 тис. автомобілів, це не лише дозволить скоротити час у дорозі з Львівської до Луганської області щонайменше на 3 години, але й розвантажить автошляхи М-06 Київ – Чоп та М-03 Київ – Харків – Довжанський.

"Альтернативний шлях – М-30 – дозволить послабити транспортне навантаження цих найбільших доріг", – зазначив заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Як раніше повідомлялося, у планах програми "Велике будівництво" до кінця 2024 року – відновити та побудувати 24 тис. км автодоріг по всій Україні.