На 2+2 покажуть благодійний концерт для ЗСУ на передовій «Все буде Україна»

У суботу, 20 серпня, о 20:40 на телеканалі 2+2 відбудеться трансляція благодійного концерту для ЗСУ на передовій «Все буде Україна» -- один із серії виступів, ініційованих Андрієм Мацолою, для наших захисників. Народний тренер «Голосу країни-12» зібрав молодих українських артистів разом, аби підтримати патріотичний дух наших військових та надати їм сил та мотивації для перемоги над окупантом.

На глядачів чекають виступи учасників останнього сезону «Голосу країни»: Марти Ліпчей, Анни Кіндзерської, гуртів «Spiv brativ» та «2Tone», а також Максима Бородіна. Всі артисти, яких об’єднав Андрій Мацола, з різних регіонів України. Вони виховувались у різних традиціях, говорили різними мовами, але зараз всі вірять в одне — в перемогу України.

Благодійні концерти «Все буде Україна» — серія виступів, які артисти дають в прифронтових зонах. У концертні зали виконавці вже перетворювали бомбосховище, актові зали військових частин та навіть галявини просто неба. Співаки виконують українські на всесвітні хіти. Не обійдеться і без улюбленої для поколінь українців «Червоної рути» Володимира Івасюка.

Ведучий концерту — ініціатор музичних виступів «Все буде Україна» та народний тренер «Голосу країни-12» Андрій Мацола, який вперше мав подібний досвід. Аби впоратись на всі 100%, він навіть попросив поради у ведучого «Голосу країни» Юрія Горбунова. «Наші хлопці заряджені перемагати. Вони мужні та сильні. І найголовніше – вони не втратили здатність радіти, адже це їм точно знадобиться в мирному житті, коли вони повернуться з перемогою. Хлопці дякували за те, що ми привезли їм частину миру, який ми мали до 24 лютого. Їм сподобалось, ми раді, значить все вийшло», — зізнається Андрій Мацола.

Від початку повномасштабного вторгнення окупантів на територію Україну Андрій Мацола власними прикладом та справами робить все для швидкої перемоги нашої країни. Народний тренер закуповує та передає спорядження, зброю, транспорт на фронт для наших військових, а також займається питанням забезпечення житлом тих українців, які втратили свій дім через війну.

Не пропустіть вже завтра, 20 серпня, о 20:40 на телеканалі 2+2 патріотично-надихаючий благодійний концерт «Все буде Україна».