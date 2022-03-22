На 35 млн грн: на Закарпатті націоналізують 30 російських цистерн зі зрідженим газом

На 35 млн грн: на Закарпатті націоналізують 30 російських цистерн зі зрідженим газом

Ще два таких вагони знайшли в Івано-Франківській області і наразі вирішують, що з ними робити.

На Закарпатті націоналізують 29 російських вагонів-цистерн із транспортування паливно-мастильних матеріалів на 35 млн грн, що належать одному з підприємств Росії.

Відповідне рішення ініціювало українське Бюро економічної безпеки, повідомили в його пресслужбі.

"За підсумками перевірок підприємств, які займаються транспортуванням паливно-мастильних матеріалів у місті Мукачеві Закарпатської області співробітники БЕБ встановили майно одного з підприємств Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що мовиться про 29 вагонів-цистерн для транспортування зрідженого газу загальною вартістю 1,16 млн дол.

Водночас в Івано-Франківську виявили ще два вагони, якими за адресою одного з підприємств також доставлялися паливно-мастильні матеріали з РФ. На сьогодні вони розташовані на одній із станцій Львівської залізниці.

"Після підтвердження власника, ініціюватиметься питання примусового вилучення", – зазначили в Бюро.

Нагадаємо, 15 березня "Укрзалізниця" розпочала націоналізацію російських вагонів, розташованих на території України.

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