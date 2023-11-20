На 98-му році пішла з життя легендарна діячка УПА Ганна Зелена

На 98-му році пішла з життя легендарна діячка УПА, волинянка Ганна Зелена (Абрамчук). Жінка була головною героїнею фільму "Шлях поколінь".

Про це повідомив режисер Михайло Ухман.

"Я прошу владу Волині, громадських діячів, реконструкторські клуби, бійців ЗСУ і небайдужих людей – вшанувати пам'ять Ганни Зеленої, подруги Гиви, зв'язкової полковника УПА – Клима Савура. Вічна пам'ять, дорога пані Ганно. Пробачте, що Ви не дожили до омріяної Вами перемоги. Царство небесне", – написав режисер

Як написав громадський діяч, боєць ЗСУ Сергій Приходько: "Не стало головної героїні нашого фільму "Шлях поколінь" нашої Ганни Йонівни. Людина Легенда і Людина Епоха....Легендарна зв'язкова УПА...За всі роки незалежності України не визнана Україною як борець за її незалежність...".

Що відомо про Ганну Зелену

Ганна Йонівна Зелена народилася 20 квітня 1927 року у селі Скулин, Ковельського району Волинської області, і зростала найменшою в родині Абрамчуків. Крім неї, батьки виховували ще братика Данилка та сестричку Марічку.

Жінка закінчила два класи польської школи. Рідне село Ганни німецькі окупанти 1942 року спалили дотла.

У 15 років Ганна стала зв’язковою УПА. Спочатку була учасницею диверсійної групи Сергія Дятла (сотенного Дяченка), потім – особистою зв’язковою Дмитра Клячківського, командира групи УПА-Північ.

Разом з іншими дівчатами допомагала повстанцям – збирала полотно, різала його, зшивала і робила бинти. Жінки, які мали швейні машинки, шили одяг, фарбували його в дубовій корі.

Ганна в коси заплітала зашифровані листи – грипси, і носила їх в села Облапи, Доротище.

За доносом її арештували 10 червня 1945-го. Військовий трибунал засудив Ганну до 10 років каторги і 5 позбавлення громадянських прав. Покарання відбувала в Норильську. Була учасницею повстання політв’язнів 1953 року, під час якого отримала важке вогнепальне поранення.

Після тривалого лікування отримала інвалідність. У зв'язку з цим була звільнена 1955 року. У рідному селі жити не дозволили, виселили до Дніпропетровської обласіь. Там за містом Ганна Зелена жила в однокімнатній квартирі з мамою і донькою. Працювала дояркою у сільськогосподарській артілі менше року. Через рік повернулася до рідного села Скулин на Волині.

Нагадаємо, на 101-му році життя помер легендарний командир УПА Мирослав Симчич.

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