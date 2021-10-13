На адмінмежі з анексованим РФ Кримом своє функціонування припиняє КПВВ "Чаплинка"

КПВВ припиняє роботу відповідно до розпорядження голови Херсонської облдержадміністрації.
КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з тимчасово окупованим Росією Кримом від 19 жовтня припиняє своє функціонування.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Офісу омбудсмена.
"Відповідно до розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 08.10.2021 № 992 "Про припинення функціонування контрольного пункту в᾿їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї "Чаплинка" з 19 жовтня 2021 року припиняє своє функціонування КПВВ "Чаплинка"", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для перетину адмінмежі з тимчасово окупованою територією АРК громадянам необхідно планувати свої маршрути руху через КПВВ "Каланчак" або "Чонгар".