На адмінмежі з анексованим РФ Кримом своє функціонування припиняє КПВВ "Чаплинка"

На адмінмежі з анексованим РФ Кримом своє функціонування припиняє КПВВ "Чаплинка"

КПВВ припиняє роботу відповідно до розпорядження голови Херсонської облдержадміністрації.

КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з тимчасово окупованим Росією Кримом від 19 жовтня припиняє своє функціонування.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Офісу омбудсмена.

"Відповідно до розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 08.10.2021 № 992 "Про припинення функціонування контрольного пункту в᾿їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї "Чаплинка" з 19 жовтня 2021 року припиняє своє функціонування КПВВ "Чаплинка"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для перетину адмінмежі з тимчасово окупованою територією АРК громадянам необхідно планувати свої маршрути руху через КПВВ "Каланчак" або "Чонгар".

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