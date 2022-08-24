Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Алеї сміливості в Києві викарбували ім'я Бориса Джонсона: фото

Дата публікації
Перегляди
13к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Алеї сміливості в Києві викарбували ім'я Бориса Джонсона: фото

На Алеї сміливості в Києві викарбували ім'я прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, фото / Оbozrevatel

Ім'я Бориса Джонсона викарбувал на Алеї сміливості у Києві.

На Алеї сміливості в столиці України викарбували ім'я прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який відвідав Україну в День Незалежності.

На Алею сміливості сьогодні, 24 серпня, прибув прем'єр Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Борис Джонсон в Києві на День Незалежності, фото / Оbozrevatel / ©
Борис Джонсон в Києві на День Незалежності, фото / Оbozrevatel

Як вже повідомлялося, у День Незалежності України прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва. Під час цього візиту глава держави Володимир Зеленський вручив Борису Джонсону Орден Свободи, назвав його другом України та подякував за підтримку країни від перших днів повномасштабної російської агресії і стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
13к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація