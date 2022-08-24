На Алеї сміливості в Києві викарбували ім'я Бориса Джонсона: фото

На Алеї сміливості в столиці України викарбували ім'я прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який відвідав Україну в День Незалежності.

На Алею сміливості сьогодні, 24 серпня, прибув прем'єр Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Борис Джонсон в Києві на День Незалежності, фото / Оbozrevatel

Як вже повідомлялося, у День Незалежності України прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва. Під час цього візиту глава держави Володимир Зеленський вручив Борису Джонсону Орден Свободи, назвав його другом України та подякував за підтримку країни від перших днів повномасштабної російської агресії і стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені.

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