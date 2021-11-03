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На антарктичної станції Вернадського чекають поповнення: пінгвіни підклали українським полярникам яйце

На антарктичної станції Вернадського чекають поповнення: пінгвіни підклали українським полярникам яйце

Полярники розповідають, що пінгвіни висиджують яйця по черзі, як справжні партнери.

Пінгвіни знесли українським полярникам яйце. Воно з’явилося прямо біля ганку головної будівлі антарктичної станції Вернадського.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

А ще три - знайшли в різних районах неподалік. Шлюбний сезон та народження дитинчат у субарктичних пінгвінів відбувається раз на рік, цього разу воно на пів місяця випереджує звичний графік.

Полярники розповідають, що пінгвіни висиджують яйця по черзі, як справжні партнери. Доки один з батьків чергує на гнізді, інший - іде годуватися крилем в океані.

За місяць полярники чекають появу першого пінгвіняти.

Новини світу: пінгвіни знесли яйце біля ганку головної будівлі антарктичної станції Вернадського

Новини світу: пінгвіни знесли яйце біля ганку головної будівлі антарктичної станції Вернадського

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