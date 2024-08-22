На аспірантуру в Україні виділено рекордну кількість бюджетних місць: деталі

Більшість бюджетних місць в аспірантурі цього року припадає на ЗВО, які перебувають у сфері управління Міносвіти.

В Україні кількість виділених бюджетних місць на підготовку аспірантів 2024 року становить понад 7000. Торік їх було 3109.

Про це повідомив заступник міністра освіти України Михайло Винницький.

Йдеться не лише про місця в аспірантурі у закладах вищої освіти, які перебувають у сфері управління МОН. Інші держзамовники – Національна академія наук, МОЗ, МВС тощо – оприлюднили свої розподіли раніше.

"Це безпрецедентна кількість аспірантів та, відповідно, державних інвестицій в підготовку науково-педагогічних працівників. Загальна кількість виділених бюджетних місць цього року сягає понад 7000, з яких понад 6000 припадає на МОН", – йдеться в заяві Винницького.

Він додав, що ці показники 2020 року становили 3025 місць, 2021 та 2022 років – 3125, 2023 року – 3109.

Як повідомив заступник міністра, наразі з 6031 бюджетного місця в аспірантурі за денною формою у системі Міносвіти розподілено 5409 місць.

"Найближчим часом очікуємо рішення Уряду про перерозподіл ще понад 600 місць на користь інженерних, природничих, архітектурної, ІТ та математичної галузей", – анонсував Винницький.

Заступник очільника МОН зауважив, що раніше бюджетні місця до аспірантури розподілялися між ЗВО на базі запитів самих закладів, а от цього року вперше пілотується прозорий критеріальний метод. Для визначення кількості бюджетних місць на третьому рівні вищої освіти у кожному закладі, за кожною галуззю враховуються такі критерії:

потенціал наукового керівництва штатними науково-педагогічними та науковими працівниками в певній галузі знань;

кількість успішних захистів дисертацій докторів філософії в певній галузі знань за минулий рік;

кількість науково-педагогічних і наукових працівників ЗВО, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection;

місце ЗВО у рейтингах (загальних або галузевих) QS World University Rankings, The Times HE World University Rankings чи Шанхайському рейтингу.

Винницький анонсував, що в майбутньому цей критеріальний підхід до розподілу бюджетних місць вдосконалюватимуться. Він вказав, що держава має концентрувати ресурс аспірантів саме у тих ЗВО, де найбільший науковий потенціал і найкращі перспективи забезпечення якості освіти на третьому рівні.

Нагадаємо, аспіранти, які навчаються на денній або дуальній формі, мають право на відстрочку від мобілізації.

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