Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Авдіївському напрямку ЗСУ провели бій дронами з російськими окупантами

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
181
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Авдіївському напрямку ЗСУ провели бій дронами з російськими окупантами

Українські дрони / Фото: ТСН.ua

Повітряні бої були зафіксовані між дронами “мавіками”.

Українські військові проводили повітряні бої безпілотниками з російськими окупантами. 

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун.

"Дрони зараз використовують і росіяни, і ми. Наприклад, три дні тому було зафіксовано зокрема в районі Авдіївки, але і загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" 104 застосування дронів. Позавчора було вже в два рази менше, вчора – знов у два рази менше. Тобто залежить від якогось підвозу і плюс від роботи нашої РЕБ", – сказав речник ЗСУ.

Він також додав, що повітряні бої були зафіксовані між дронами “мавіками”.

"Тобто якось намагаються пошкодити один одного оператори безпілотників", – підкреслив Штупун.

Нагадаємо, що ЗСУ під Авдіївкою з ювелірною точністю знищили групу окупантів.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
181
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація