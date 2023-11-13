На Авдіївському напрямку ЗСУ провели бій дронами з російськими окупантами

Українські військові проводили повітряні бої безпілотниками з російськими окупантами.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун.

"Дрони зараз використовують і росіяни, і ми. Наприклад, три дні тому було зафіксовано зокрема в районі Авдіївки, але і загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" 104 застосування дронів. Позавчора було вже в два рази менше, вчора – знов у два рази менше. Тобто залежить від якогось підвозу і плюс від роботи нашої РЕБ", – сказав речник ЗСУ.

Він також додав, що повітряні бої були зафіксовані між дронами “мавіками”.

"Тобто якось намагаються пошкодити один одного оператори безпілотників", – підкреслив Штупун.

Нагадаємо, що ЗСУ під Авдіївкою з ювелірною точністю знищили групу окупантів.

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