На автовишці з димовухами і кульками: у Рогатині троє чоловіків оригінально привітали друга з появою первістка

Чоловіки влаштували незабутнє привітання другові та його дружині з народженням дитини.
У Рогатині Івано-Франківської області троє друзів влаштували сюрприз для свого товариша, який став батьком. Вони арендували автокран, озброїлися димовухами та кульками і влаштували шоу під вікнами пологового.
Відео виклали в Мережі.
"Наш Петро тепер уже тато – досить Петре грати вар’ята", - такі слова на популярну музичну композицію почули породіллі та медики медзакладу у Рогатині. Її співали друзі одного з чоловіків, який перебував у палаті з дружиною, яка щойно народила сина.
Друзі найняли автовишку, запаслися кульками і кольоровим димом, піднялися до вікна 3 поверху і заходилися співати спеціально написану для цього випадку пісню і танцювати.
Оригінальне привітання друзів розчулило як самих батьків новонародженого Петра і Тетяну, так і персонал лікарні.
Нагадаємо, що зоопарку Одеси персонал вирішив привабити відвідувачів, створивши ролик і фотозону до свята Геловіну. Відео знімали власними силами.
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