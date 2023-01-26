На АЗК ОККО у Києві з’явився 30-метровий мурал із ШАРКом

Мурал із зображенням військового з’явився на одному зі столичних АЗК мережі ОККО – на перетині вулиць Богатирської та Лугової.

Зображення вкриває всю стіну заправки, сягаючи 30 метрів у довжину та 9 метрів заввишки. На плечі військовий тримає свого помічника – безпілотник ШАРК. Про це повідомляє офіційний сайт мережі АЗК ОККО.



Мережа ОККО та фонд «Повернись живим» з листопада акумулюють кошти на придбання 25 розвідувальних комплексів для ЗСУ. На сьогодні вже зібрано на 14 ШАРКів.

«Створюючи артоб’єкт, ми прагнули висловити вдячність нашим захисникам і захисницям. А також і всім українцям, хто долучився до нашої ініціативи «ОКО за ОКО», хто заправляється Pulls`ом помсти та донатить кошти на ШАРКИ. Після перемоги мурал нагадуватиме про силу і згуртованість українського народу», – каже директор департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

На ідею муралу компанію надихнув флешмоб українських ілюстраторів, які виклали у соцмережах цілу серію своїх робіт, де головним героєм став саме ШАРК. Як зазначають в компанії, - вибирати було складно, оскільки всі роботи відзначалися і креативністю, й патріотизмом, та все ж зупинилися на ілюстрації авторки під ніком Дарця Зіронька.

Нагадаємо, з 1 листопада 2022 року у мережі АЗК ОККО стартувала спільна з фондом «Повернись живим» ініціатива «ОКО ЗА ОКО», мета якої придбати 25 розвідувальних комплексів «ШАРК» для потреб Збройних Сил України. На цю потребу компанія перераховує по

1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/DIESEL.

ШАРК – це сучасна розробка української компанії «Укрспецсистемс» із партнерами, яка має низку технологічних переваг перед аналогами, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань. До складу одного комплексу входить наземна станція управління на базі спеціально модифікованого прохідного мікроавтобуса, безпілотні літальні апарати і пускова установка.