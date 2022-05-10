На "Азовсталі" перебувають понад тисяча військових, з них багато поранених - Верещук

На "Азовсталі" перебувають понад тисяча військових, з них багато поранених - Верещук

У Маріуполі на оточеному російськими окупантами заводі "Азовсталь" перебувають понад тисяча захисників України.

Серед них сотні поранених, які потребують медичної допомоги.

Про це повідомляє французьке видання Ouest France.

"Більше ніж 1000 українських солдатів, включаючи сотні поранених, все ще перебувають на обложеному російськими військами металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі на південному сході України", - заявила віце-прем'єрка Ірина Верещук .

За її словами, вони залишаються в приміщеннях величезного металургійного комплексу.

"Є важкопоранені, яких потрібно терміново евакуювати", - сказала віце-прем'єрка.

Нагадаємо, що українська влада працює над застосуванням процедури екстракції поранених військових та медиків з маріупольського заводу "Азовсталь". Зокрема, над цим працює президент та інше керівництво держави, які намагаються залучити до допомоги світову спільноту.