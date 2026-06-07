На АЗС запроваджують нові правила: з чим зіткнуться водії від 1 липня

На АЗС поряд зі звичними назвами пального водії зможуть побачити нові символи / © Associated Press

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Від 1 липня 2026 року на українських АЗС з’являться нові європейські позначення пального — E5, E10, які вказуватимуть на вміст біокомпонентів у бензині та дизелі. Водночас звичні марки бензину А-95 і А-92 не зникнуть.

Про це в етері «Київ24» повідомив експерт ринку нафтопродуктів Дмитро Льоушкін.

«Перехід на бензин Е5 і Е10 — із 5% і 10% біоетанолу від 1 липня не має спричинити різких змін для водіїв. Для ринку це не має стати шоком: таке пальне вже використовують у Європі, а логістика постачання суттєво не зміниться», — зазначив він.

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За його словами, старий бензин можна змішувати з новим. Водночас експерт радить не зберігати таке пальне надто довго, особливо якщо його купили на сумнівних автозаправках, адже бензин із біоетанолом може розшаровуватися й негативно впливати на роботу автівки.

Нагадаємо, від 1 липня українські водії побачать на АЗС нові позначення пального. Україна переходить на європейську систему маркування бензину та дизеля, яка передбачає використання біологічних компонентів у складі нафтопродуктів.

Для дизельного пального застосовуватиметься маркування B7 — дизель із додаванням до 7% біодизеля. Цифра після літери вказує на максимальну частку біокомпонентів у складі пального. Наприклад, позначення E10 означає, що паливо може містити до 10% біоетанолу. E5 — бензин із вмістом біоетанолу до 5%.

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