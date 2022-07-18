Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу збоку окупантів

Удари прийшлися по об'єктах приватного бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

м. Миколаїв:

Близько 03:00, сьогодні, 18 липня, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією, відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Миколаївський район:

Вчора, 17 липня, протягом дня фіксувалися обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Влучання були переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Баштанський район:

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що окупанти з повітря атакували позиції ЗСУ на Херсонщини: українські бійці "насипали" ворожим пілотам у відповідь.

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