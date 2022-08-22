На Бахмутському напрямку окупанти пішли в наступ на кількох ділянках: ЗСУ вдалося відбити щонайменше дві

На Донеччині російські окупанти пішли в наступ на кількох напрямках.

На Бахмутському - вони намашаються прорватися на ділянках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка.

"Ворог вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, на День Незалежності по Україні можуть вдарити з трьох напрямків – з Білорусі, Росії та Чорного моря.

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