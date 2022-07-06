На Бахмутському напрямку поблизу Спірного ЗСУ помотлошили окупантів і відкинули назад

На Бахмутському напрямку поблизу Спірного ЗСУ помотлошили окупантів і відкинули назад

Російські окупанти вже не один день намагаються наступати у районі Спірного.

Вже не один день ЗСУ стримують їхній наступ і відкидають назад. Минулої доби російські загарбники теж отримали по зубах від українських захисників під Спірним.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Про На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції із артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС.

"За підтримки артилерії вів штурмові дії у районі населеного пункту Новолуганське, успіху не мав, відійшов. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування", - йдеться в повідомленні.

Загарбники наступають в районі Луганського, бойові дії тривають.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву Генштабу ЗСУ про те, що військовозобов'язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у Територіальному центрі комплектування.

Читайте також: